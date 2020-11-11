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في تصريح مثير لبومبيو : سيتم نقل السلطة لإدارة ثانية لترامب وسيناتور يصف تصريحه بالخطير


في تصريح مثير ومتهجم عبّر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن ثقته في أنه بمجرد إحصاء كل صوت "قانوني" فإن ذلك سيؤدي إلى "فترة ثانية لإدارة ترامب"، رافضا فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس دونالد ترامب.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية إنه سيكون هناك انتقال سلس للسلطة لإدارة ثانية للرئيس ترامب، وإن وزارته ستؤمن الانتقال الذي يجعل دورها فاعلا وناجحا مع تسلم الرئيس المقبل السلطة، تماما كما هو اليوم.

وعندما سُئل عما إذا كان رفض ترامب الإقرار بالهزيمة يعرقل جهود وزارة الخارجية في الترويج لانتخابات حرة ونزيهة في الخارج، قال بومبيو، وهو حليف مقرب ومُعين من ترامب، "هذه الوزارة تهتم بشدة بضمان أن تكون الانتخابات في جميع أنحاء العالم آمنة وحرة ونزيهة".

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إنه ينبغي ألا يساير بومبيو التهجم الخطير على شرعية الانتخابات.

وذكرت محطة "سي إن إن" (CNN) الأميركية أن مسؤولي وزارة الخارجية الأميركية أصيبوا بالصدمة والارتباك من تصريحات بومبيو بشأن المرحلة الانتقالية.

وأضافت أن الدبلوماسيين الأميركيين لم يتلقوا أي توجيهات من وزارة الخارجية بشأن كيفية مناقشة نتائج الانتخابات.

وردا على بومبيو، وصف السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية الأميركي بشأن انتقال سلس للحكم لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالخطير، وقال إنه لا ينبغي لأي مسؤول أن يمزح بشأن احترام العملية الديمقراطية.

وأضاف مينينديز في تغريدة على تويتر أن الولايات المتحدة بحاجة إلى وزير يركز على استعادة القيادة الأميركية وإعادة بناء السلك الدبلوماسي من أجل سلامة وأمن جميع الأميركيين.

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