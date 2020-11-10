فوضى في أميركا.. تحقيقات بالتزوير واستقالة مدير فرع جرائم الانتخابات بوزارة العدل

استقال مدير فرع جرائم الانتخابات في وزارة العدل الامريكية احتجاجًا على تصريح المدعي العام وليام بار بشان السماح للمحققين الفيدراليين بضرورة فحص وجود مخالفات في الانتخابات الرئاسية الامريكية 2020 قبل ان يتم المصادقة على النتائج في الأسابيع المقبلة.

وقال ريتشارد بيلجر ، مدير فرع جرائم الانتخابات في قسم النزاهة العامة بوزارة العدل ، لزملائه في رسالة بالبريد الإلكتروني إن المدعي العام يصدر “سياسة جديدة تلغي سياسة عدم التدخل البالغة في التحقيقات في تزوير الاقتراع في فترة ما قبل الانتخابات تصبح مصدق عليها وغير قابلة للطعن

وقالت المذكرة التي أصدرها وليام بار الى المدعين العامين إن بإمكانهم اتخاذ خطوات تحقيقية مثل مقابلة الشهود خلال فترة يحتاجون فيها عادة إلى إذن من قسم جرائم الانتخابات. ليس من الواضح ما هو التأثير العملي لهذه السياسة في انتخابات يتخلف فيها الرئيس دونالد ترامب عن الرئيس المنتخب جو بايدن بعشرات الآلاف من الأصوات في عدة ولايات رئيسية.