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ترامب مغردا: سننتصر الاسبوع القادم


نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر" أكد فيها أن الأمور لم تحسم بعد، واعدا أنصاره بانتصار قريب.

وجاء في تغريدة ترامب: "نحقق تقدما كبيرا. ستظهر النتائج الأسبوع القادم. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".

وأضاف الرئيس الأمريكي تغريدة أخرى موجهة إلى أنصاره، وعدهم فيها بانتصار قريب.

وأعطى وزير العدل الأمريكي بيل بار موافقته على إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من تشرين الثاني، والتي يؤكد دونالد ترامب أنها شهدت عمليات "تزوير" من دون أن يوفر أي دليل عليها.

وشدد بار، وهو من أقرب الوزراء إلى الرئيس ترامب، أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين في البلاد لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.

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