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نائب بوش الاب: على ترامب الرحيل والاعتراف بالهزيمة


اكد نائب الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الاب دان كويل ، الثلاثاء، ان على الرئيس الامريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ان يرحل وان يعترف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية امام المرشح الديمقراطي جو بايدن .

ونقلت صحيفة ذي هيل الامريكية في تقرير عن كويل قوله لترامب ” لقد حان الوقت للمضي قدما وبالتالي آمل أن يكون هناك نوع من الإعلان من البيت الأبيض عاجلاً وليس آجلاً”.

واضاف نائب الرئيس الاسبق والعضو في الحزب الجمهوري ” اعرف ان الهزيمة صعبة وهذا ليس بالأمر السهل، لكن عندما خسرنا الانتخابات كان لدينا الوقت الكافي للنظر في ما يجري ، كان هناك الكثير من المزاعم التي يواصلون التحقيق فيها ، لكن من وجهة نظري ، لا أعتقد أن هناك أي احتيال منهجي”.

وتابع التقرير أن ” كويل هو من بين عدد قليل من الاعضاء الجمهوريين الحاليين والسابقين الذين أقروا بفوز بايدن في الانتخابات، بالاضافة الى اربعة اعضاء اخرين من الحزب الجمهوري وهم السيناتور ميت رومني ، وليزا موروفسكي وبن ساسي وسوزان كولينز الذين قدموا التهنئة لبايدن على الفوز”.

وواصل التقرير ان ” ترامب مازال لحد الان يرفض الاقرار بالهزيمة مع تقدم نائب الرئيس السابق في عدة ولايات ساحات الانتخابات الأسبوع الماضي ورفعت حملة ترامب عدة دعاوى قضائية للطعن في فرز الأصوات دون إثبات الأدلة”.

وكان بعض المشرعين الجمهوريين قد انتقدوا خطاب ترامب بعد الانتخابات ، لكن آخرين وقفوا إلى جانب الرئيس وحثوه على مقاومة النتائج”. 

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