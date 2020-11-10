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وزير الدفاع الامريكي المقال: طردت لأنني لم اخضع لترامب واحذر مما سيأتي


أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن وزير الدفاع الامريكي المقال مارك اسبر حذر في لقاء معه من ترامب في فترته الاخيرة بعد خسارته للانتخابات ، مشيرا الى انه قد تم طرده من قبل ترامب لأنه لم يخضع لرغباته .

ونقلت الصحيفة في التقرير عن اسبر قوله ” كان بامكاني القتال على اي شيء ، وان اجعلها معركة كبيرة واستطيع التعايش مع ذلك ، لكن لماذا ؟ ومن هو الذي سيأتي بعدي ؟ ان كان رجلا يقول نعم لكل ما يقول ترامب فليساعدنا الله اذن “.

واضاف التقرير أن ” تحذير اسبر ممن سيأتي بعده قد اصبح حقيقيا وقائما بشكل لا لبس فيه عن شخص من كابينة ترامب يقول بشكل حرفي ” اعاننا الله ” من موقف نجد انفسنا فيه نرسل موجة اضطراب في العملية السياسية ” ، مبينا أن ” هذا التحذير مشابه لما قاله وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس بان ترامب رجل خطير .

وتابع التقرير يبدو أن ” هناك خلافات واضحة بين ترامب ووزير الدفاع المطرود خلال الاشهر الاخيرة ، منها احجام اسبر عن استخدام قانون التمرد لاستخدام القوات الأمريكية لقمع الاضطرابات وسط احتجاجات العدالة العرقية، وتصريحه في كانون الثاني الماضي حينما قال إن ” الولايات المتحدة لن تستهدف المواقع الاثرية والتاريخية الايرانية على الرغم من اقتراحات ترامب المختلفة عبر تغريداته وهي أمثلة حقيقية اتخذ فيها إسبر موقفًا لم ينسجم مع ترامب ، وقد ساهمت بشكل شبه مؤكد في خروجه”.

وكانت تقارير قد اشارت الى ان اسبر قد انضم إلى مديرة وكالة المخابرات المركزية جينا هاسبل ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي بينما يواجه ترامب ايامه الاخيرة في البيت الابيض او ما يدعى بمصطلح السياسة الامريكية وضع ” البطة العرجاء”. ا

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