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أسرة ترامب تشهد انقساما داخليا حول اعترافه بالهزيمة في الانتخابات


ذكرت تقارير أمريكية، اليوم الاثنين، أن الدائرة المقربة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشهد انقساما في الآراء مع استمرار رفضه نتائج الانتخابات الأمريكية 2020.

وبحسب تقرير شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فقد نصحه زوج ابنته، جاريد كوشنر، وزوجته "السيدة الأولى" ميلانيا ترامب بقبول فوز الرئيس المنتخب، جو بايدن.

وذكر مصدران للشبكة الأمريكية أن كوشنر، وهو صهر الرئيس وكبير مستشاريه، قد اتصل به للتنازل عن السلطة، بينما قال مصدر منفصل مطلع على المحادثات إن ميلانيا ترامب قالت بشكل خاص إن "الوقت قد حان لقبوله بخسارة الانتخابات".

في المقابل، ذكرت "سي إن إن" في تقريرها إن نجلي ترامب، دونالد جونيور وإريك ترامب ما زالوا يحثون أنصاره على مواصلة الضغط، كما دفعوا الجمهوريين والمؤيدين لوالدهم إلى رفض نتائج الانتخابات بشكل علني، حتى في الوقت الذي توقعت فيه شبكة "سي إن إن" وغيرها من المؤسسات الإخبارية فوز بايدن يوم السبت.

ووفقا لمصادر متعددة، فإن نجلا ترامب يمثلان صوتين أساسيين في حثه هو وحلفائه على مواصلة الطعن في نتائج انتخابات 2020، بحسب "سي إن إن".

وبخلاف مواقفهما المستنكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن كلا من دونالد ترامب جونيور وإريك ترامب يحاولان حشد الدعم الجمهوري الواسع للطعن في نتائج الانتخابات، وإخبار الحلفاء بأنهم يعتقدون حقا أن الانتخابات كانت مزورة.

وكان ترامب قد أكد في وقت سابق، أمس الأحد، على ضرورة التدقيق في الأصوات الانتخابية الرئاسية، متحدثا عن وقوع تزوير واسع لكنه لم يعرض أدلة على ذلك.

وفاز بايدن في الانتخابات التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي وأعلنت نتائجها مساء السبت، بـ 290 صوتا من أصوات المجمع الانتخابي الذي يضم 538 صوتا، بينما حصل الرئيس والمرشح الجمهوري على 214 صوتا، ليغادر بذلك البيت الأبيض بعد ولاية واحدة فقط.

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