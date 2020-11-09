في انقلاب مفاجىء على ترامب بعد خسارته: سيناتور جمهوري يدعو بلاده للوقوف خلف بايدن ودعمه

دعا المرشح الرئاسي الاسبق والسيناتور الجمهوري ميت رومني ، الاحد، الشعب الامريكي الى الوقوف خلف زعامة الرئيس المنتخب جوزيف بايدن ودعمه ، حاثا على التوحد في الوقت الذي مازال فيه ترامب يرفض حتى الان التنازل عن نتيجة الانتخابات.

ونقلت شبكة سي أن أن في مقابلة عن رومني قوله إنه ” لم يصوت لترامب في هذه الانتخابات ، لكنه امتنع عن تحديد من صوت لصالحه”، معتبرا ان ” ذلك اصبح جزءا من الماضي ” بحسب قوله.

واضاف: ” سأتحدث الآن عن كيف يمكنني العمل مع الرئيس الجديد. أعرف أنه على الجانب الآخر من الممر ، لكني أريد أن أتأكد من أننا نحن المحافظين نواصل القتال ضد مقترحات السياسة الديمقراطية”.

تابع أن ” الجمهوريين في مجلس الشيوخ ليس لديهم خيار سوى العمل مع بايدن بشأن السياسة ، وان الحزب لديه مسؤولية يتعين علينا الوفاء بها “،

مبينا أن ” هناك حاجة ملحة وفورية لتقديم الإغاثة للعائلات والشركات الصغيرة التي تعاني نتيجة الانكماش الاقتصادي المرتبط بفايروس كورونا وهذا شيء يتعين علينا القيام به وسوف نقوم به على أساس اتفاق من الحزبين”، مشيرا الى أن “بامكان الجمهوريين والديمقراطيين القدرة على العمل معًا في قضايا أخرى، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبيئة”.

واوضح أن “تصريحات ترامب حول الانتخابات المزورة تضر بقضية الحرية هنا وحول العالم، وتضعف المؤسسات التي تقوم عليها الجمهورية، وتؤجج بتهور مشاعر هدامة وخطيرة”.

يذكر ان “رومني كان جمهوريًا موثوقًا به، لانه غالبًا الصوت الجمهوري الوحيد في الكابيتول هيل الذي ينتقد خطاب ترامب وشخصيته. وكان الجمهوري الوحيد الذي صوت لإقالة ترامب من منصبه بتهمة إساءة استخدام السلطة خلال محاكمة عزل الرئيس في وقت سابق من هذا العام”.