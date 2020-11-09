ابن سلمان يعتقل مليونيرا شهيرا يرتبط بأمراء من العائلة الحاكمة

كشف حساب سعودي معارض، عن اعتقال السلطات السعودية لمليونير شهير، صاحب شركة استشارات هندسية بعد خلافات مالية بين شركته وبين الديوان الملكي.

وقال حساب “العهد الجديد” الذي يحظى بمتابعة أكثر من نصف مليون شخص على تويتر، إنه تم اعتقال المليونير السوري نافذ الجندي مالك شركة الديار للاستشارات الهندسية.

وأوضح في تغريدته أن الجندي “سوري الأصل”، و”تربطه علاقة سابقة وطيدة بالأمير سلطان وهو صديق مقرب جداً من الأمير بندر”.

كما كشف “العهد الجديد” في تغريدة أخرى، أن شركة الديار التي يمتلكها الجندي كانت “قد نفذت في وقت سابق مجموعة أعمال لديوان ولي العهد محمد بن سلمان”.

وأوضح، أنه “بعد الانتهاء، طالبت إدارة الشركة بصرف مستحقات الشركة البالغة 180 مليون ريال. فأمرهم أحد موظفي الديوان بالسكوت معللا ذلك بأن هذه الأموال هي مقابل عدم التحقيق مع الجندي بصفقات فساد، لكن عادوا إليه واعتقلوه.”

ومنذ صعوده لسدة الحكم ينفذ محمد بن سلمان حملات اعتقال خارج إطار القانون ضد أمراء ورجال أعمال وشخصيات نافذة في الدولة بتهم الفساد، فضلا عن اعتقال المعارضين وكل من يخالف رأيه، فيما يرى البعض ان هذه الاعتقالات تأتي في سياق أهداف ابن سلمان في تصفية خصومه السياسيين، والاستيلاء على ممتلكات بعض الامراء ورجال الاعمال.