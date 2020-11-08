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علييف يعلن سيطرة قوات أذربيجان على مدينة شوشا الاستراتيجية في قره باغ


أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم الأحد، أن قوات بلاده أحكمت السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وصرح علييف في كلمة متلفزة وجهها إلى الشعب بأن العلم الأذربيجاني يرفرف فوق شوشا، مضيفا: "تم تحرير شوشا من الاحتلال. شوشا تابعة لنا! وقره باغ تابعة لنا! أهنئ الشعب الأذربيجاني بأسره بهذا الإنجاز".

ولم يعلق الجانب الأرمني على هذا الإعلان بعد.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن معارك عنيفة حاسمة تدور من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية التي سبق أن وصفها رئيس جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا والمدعومة من يريفان، أرايك هاروتيونيان، بـ"قلب الأرمن النابض".

وأكد مراسل RT في قره باغ أن شوشا الواقعة على بعد 10 كيلومترات فقط عن عاصمة الجمهورية المعلنة من جانب واحد، مدينة ستيبانكيرت (خانكندي)، على وشك السقوط وتدور اشتباكات في شوارعها.

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