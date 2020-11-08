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قوات أذربيجان على وشك السيطرة على مدينة استراتيجية في قره باغ


أكدت وزارة الدفاع الأرمنية أن معارك ضارية تدور حاليا من أجل السيطرة على مدينة شوشا الاستراتيجية في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

وأكد مراسل RT في قره باغ أن شوشا باتت على وشك السقوط، مشيرا إلى أن القوات الأذربيجانية دخلت المدينة من الجهة الشمالية، وأن اشتباكات عنيفة تدور في شوارعها.

في غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم الوزارة، أرتسرون أوفانيسيان، على صفحته في "فيسبوك" صباح اليوم: "معارك عنيفة وحاسمة تدور من أجل شوشا، والانتصار سيعود لأبطالنا!".

وأكد أوفانيسيان تعرض المدينة الاستراتيجية للقصف من قبل القوات الأذربيجانية الليلة الماضية.

وأكد المتحدث مساء أمس أن المعارك تدور جنوبي شوشا، مقرا بأن الوضع صعب، وتابع: "لكن ذلك لا يعني أنه يجب على البعض إحداث ضجيج والتحدث عن أمور سيئة".

من جانبها، أعلنت لجنة الطوارئ في جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا، أن السيطرة على شوشا "تبقى حلما غير قابل للتحقيق" بالنسبة للجانب الأذربيجاني، مضيفة أن "المدينة القلعة تصمد أمام هجمات العدو على الرغم من الدمار الواسع".

في الوقت نفسه، أكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن سلطات قره باغ قررت إجلاء الصحفيين العاملين على تغطية النزاع من عاصمة الجمهورية غير المعترف بها دوليا مدينة ستيبانكيرت (خانكندي) الواقعة على بعد 10 كيلومترات فقط عن شوشا، وذلك لدواع أمنية.

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