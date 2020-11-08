شمخاني: نهاية ترامب قدر التاريخ

علق أمين المجلس الاعلى للامن القومي علي شمخاني، اليوم الأحد، على هزيمة ترامب في الانتخابات الأمريكية المثيرة للجدل، مؤكدا ان نهاية ترامب هي قدر التاريخ.

وفي تغريدة على تويتر، ان نهاية ترامب ليست مفاجأة، هي قدر التاريخ، كان معظم الأميركيين قد ختم الرفض على سجل ادائه الفاشل وافكاره التي تعتبر البلطجة والغطرسة حلا للمشاكل. هل لدى الحكومة المنتخبة هذا الفهم؟ أن تكتب "عبرة للقادمين" بدلاً من عبارة الرئيس الخامس والأربعين أسفل صورته في البيت الأبيض.