كوشنر يدعو ترامب إلى الاعتراف بنتائج الانتخابات

أفادت شبكة “سي إن إن” بأن صهر وكبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب، جارد كوشنر، تواصل مع ترامب ودعاه إلى الاعتراف بنتائج التصويت في انتخابات الرئاسة.

ونقلت “سي إن إن” فجر اليوم الأحد عن مصدرين مطلعين قولهما إن كوشنر “توجه إلى ترامب بالدعوة للاعتراف بنتائج الانتخابات”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وعلى الرغم من تأكيد الإحصاءات فوز بايدن وتهنئة عشرات زعماء العالم له بالانتصار الانتخابي، رفض ترامب قطعيا الاعتراف بهزيمته، وتعهد باللجوء إلى المحكمة بهدف ضمان “الفرز العادل” لأصوات الناخبين