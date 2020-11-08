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هل من فرصة أمام ترامب لقلب نتيجة الانتخابات؟


اعتبر خبير روسي بارز أن الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لن ينجح بالطعن في نتائج التصويت، علما بأن الصورة العامة تشير بوضوح إلى الفوز النهائي للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

ونقلت وكالة "تاس" عن فاليري غاربوزوف، مدير معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية قوله: "لا أعتقد أن ترامب سيتمكن من تغيير شيء جوهري، لأن بايدن لديه تفوق واضح سواء في عدد أصوات الناخبين أو أصوات أعضاء المجمع الانتخابي. يبدو لي أن ترامب لن يحصل على شيء".

واعتبر غاربوزوف أن طعن الجمهوريين قضائيا في نتائج التصويت في بعض الولايات، ليس أكثر من مماطلة ومحاولة لكسب الوقت، وأضاف: "من غير المرجح أن يتغير الوضع، لأنه في كافة الولايات المتأرجحة التي كان ترامب يعول على تفوقه فيها، ذهبت الأصوات إلى بايدن".

ورأى الخبير أن المحكمة العليا "لن توافق على أي قرارات لصالح ترامب"، وأشار إلى أنه حتى لو تم تنفيذ قرار المحكمة العليا بشأن العد بشكل منفصل لبطاقات التصويت التي وصلت بالبريد بعد إغلاق مراكز الاقتراع في 3 نوفمبر، فإن ذلك لن يغير الصورة العامة، لافتا أيضا إلى أن المحكمة العليا لم تصدر قرارات مماثلة بشأن الولايات الأخرى.

وحسب غاربوزوف، فإنه يصعب التخيل أن يكشف التفتيش عن "ملايين بطاقات الاقتراع المزيفة"، مع أن وقوع أنواع مختلفة من الغش في الانتخابات، بما في ذلك "تصويت الأرواح الميتة"، أمر روتيني.

وذكّر الخبير بأن نتائج التصويت الحالية ليست نهائية من الناحية الشكلية، حيث يتم اختيار الرئيس في الولايات المتحدة من قبل المجمع الانتخابي في 14 كانون الاول، والقرار النهائي يعود لأعضاء هذا المجمع.

وكان بايدن قد أعلن أمس عن فوزه بعد أن أكدت الإحصاءات أنه حصل على أكثر من 270 صوتا لأعضاء المجنع الانتخابي، وهو ما يكفي للفوز بمنصب الرئاسة، إلا أن ترامب مع فريقه رفض الإقرار بالهزيمة في انتظار مصير دعاواه القضائية التي قدمها طعنا في نتائج التصويت.

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