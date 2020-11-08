مستشار الرئيس الإيراني : الإيرانيون تمسكوا بموقفهم بشجاعة حتى رحل هذا الجبان ترامب

علقت ايران، السبت، على فوز المرشح عن الحزب الديمقراطي الاميركي جو بايدن بالرئاسة، فيما وصفت دونالد ترامب بـ"الجبان".

وقال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدین آشنا معلقا على فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية إن الإيرانيين "تمسكوا بموقفهم بشجاعة" حتى رحل "هذا الجبان ترامب".

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن حصل على 284 صوتا مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.