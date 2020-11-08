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ترامب مستعد للإقرار بهزيمته إذا لم تسفر طعونه عن شيء


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم الاعتراف بالهزيمة أمام الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، إلا إذا أخفقت جهوده القانونية في الطعن بنزاهة الانتخابات.

وتعهد ترامب بالمضي في استراتيجية قانونية يأمل أن تقلب النتائج في الولايات التي منحت بايدن النصر.

وقال ترامب في بيان أصدرته حملته: "الحقيقة المجردة هي أن هذه الانتخابات أبعد ما تكون عن الحسم. لم يتم التصديق على فوز جو بايدن بأي ولاية، ناهيك عن الولايات التي شهدت منافسة حامية وتتجه إلى إعادة الفرز الإلزامي، أو الولايات التي قدمت حملتنا طعونا قانونية سليمة ومشروعة فيها يمكن أن تقرر المنتصر في النهاية".

وأقر حلفاء ومستشارو الرئيس الأمريكي في أحاديث خاصة، بأن فرصه في قلب نتيجة الانتخابات والبقاء في البيت الأبيض ضئيلة، فيما يستعدون للاعترف بالهزيمة في نهاية المطاف، ودعوا إلى مزيد من الوقت حتى استنفاد الطعون القانونية.

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