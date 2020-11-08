جو بايدن يفوز بالانتخابات الأمريكية

أعلنت كبرى وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت فوز جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وقال مركز إديسون للأبحاث وعدة شبكات تلفزيونية كبرى إن المرشح الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وحسب مركز إديسون للأبحاث، أصبح بايدن (77 عاما) أكبر رئيس أمريكي منتخب سنا بعد فشل ترامب في توسيع قاعدته الشعبية وراء الناخبين البيض في الريف وأبناء الطبقة العاملة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن بايدن تحصل غلى 284 صوت مقابل 214 للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد الإعلان عن فوز بايدن بالرئاسة الأميركية، ستصبح كامالا هاريس نائبة له.

وذكرت وكالة "رويترز" أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن تخطط لأن يلقي كلمة في وقت ذروة المشاهدة اليوم السبت، في الوقت الذي يواصل فيه توسيع الفارق مع منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب.