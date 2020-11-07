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تقرير: روبرت مردوخ اخبر ترامب بشكل خاص انه خاسر


اكد تقرير لموقع ( اي نيوز) ، السبت ، ان امبراطور الاعلام الصهيوني روبرت مردوخ والذي كان مقربا منه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشكل شخصي بانه خاسر في الانتخابات الرئاسية لكن يبدو ان ترامب مازال يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة .

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” عندما بدأت فرص ترامب بالتضاؤل في الانتخابات الرئاسية بدأ ببطء يدرك أنه لم يعد بإمكانه الاعتماد على دعم إمبراطورية روبرت مردوخ الإعلامية”.

واضاف ان ” مردوخ تحدث بشكل شخصي لترامب  وأخبره أنه من المقرر أن يخسر هذه الانتخابات ، لكن ترامب لم يكن ليعترف بهذه الحقيقة “، مبينا أن ” مردوخ  الذي كان في السابق صديقًا ومؤيدًا للرئيس الامريكي يشعر بالفزع من سلوك ترامب غير اللائق منذ اغلاق صناديق الاقتراع”.

وتابع ان ” مردوخ قد قلل من دعم ترامب في الاشهر الاخيرة بشكل كبير مع تزايد المخاوف بشأن أداء ترامب غير المنتظم والتعامل جائحة فايروس كورونا “،

مشيرا الى ان ” امبراطور الاعلام الصهيوني اتصل بزعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ميكونيل  وطلب منه هو وزملائه في الحزب الجمهوري عدم تعزيز نظريات المؤامرة لترامب حول تزوير الانتخابات، وقد  وافق ماكونيل على ما يبدو ، كما يتضح من تعليقاته  حيث قال لترامب ان الادعاء بأنك فزت في الانتخابات يختلف عن إنهاء العد”.

واشار التقرير الى أن ” كبار الجمهوريين بدأوا في التشكيك علنًا في سلوك ترامب في أعقاب التصويت مما دفع الرئيس الامريكي الى محاولة العثور على عدد من الجمهوريين البارزين لتأييد مزاعمه الجامحة علنًا بوجود التزوير على الرغم من عدم وجود أي دليل على الاحتيال بالطبع”.

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