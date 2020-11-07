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بايدن يحصي أصوات ناخبيه ويكشف عن طموحاته وخططه


قال المرشح الرئاسي جون بايدن أنه حصل على أكثر من 74 مليون صوت. وهو أكبر حصيلة للأصوات لأي رئيس أمريكي على مدار تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بايدن خلال كلمة له بولاية ديلاوير الأمريكية اليوم  ليس لدينا إعلان نهائي لنتيجة الانتخابات لكننا سنفوز بها.. سنفوز بأصوات بنسيلفانيا ونيفادا وأريزونا ونحن متقدمون بأعداد أصوات المجمع الانتخابي.

وأكد بايدن أنه في طريقه للحصول على أكثر من 300 صوت في المجمع الانتخابي

وقال بايدن: تحدثت مع السيناتور هاريس حول ما يتعين عمله، فلدينا الكثير من العمل. أمامنا جائحة كورونا التي ذهبت بما يقترب من 240 ألف من الوفيات في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. لن نستطيع أن نحصي حجم المعاناة والفقد..أود أن يعرف من فقدوا أعزائهم أنكم لستم وحدكم. سويا، سوف أعمل من اليوم الأول على السيطرة على فيروس كورونا. لن نستطيع تعويض الفقد، لكننا نستطيع السيطرة على الجائحة..علينا بالهدوء والصبر، وأن نحافظ على العملية الانتخابية حتى عد جميع الأصوات. إن ديمقراطيتنا تعمل بكفاءة، وأصواتكم يتم عدها الآن، بصرف النظر عمن يحاولون إيقاف عد الأصوات.

وتابع بايدن: لدينا رؤى وأفكار قوية في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لدينا أيضا خلافات قوية. إن الخلافات صحية، وهي علامة على قوة الأمة..إننا نعمل من أجل الأمة، ومن أجل البحث عن حلول للمشاكل، ومنح الجميع العدل والمساواة في الفرص، وسماع كل صوت من أصواتكم..

مسؤوليتي تمثيل الأمة بأسرها، سوف يكون ذلك أمرا صعبا بالنسبة لخصومي، لكن تلك هي طبيعة وظيفتي..علينا أن نتذكر أننا قد نكون خصوما، لكننا لسنا أعداء..علينا أن نتفق أن نكون متحضرين مع بعضنا البعض..لدينا فرص هائلة لبناء المستقبل الذي نريد لأبنائنا وأحفادنا، لم أكن متفائلا أكثر من اليوم بشأن مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وختم قائلا: تذكروا من أنتم!..أنتم الولايات المتحدة الأمريكية..وليس هناك ما نعجز عن إنجازه سوية.

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