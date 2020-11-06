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ابنة شقيق ترامب: يحاول تدبير انقلاب وعلى أحد ما إيقافه!


حذرت ماري ترامب، ابنة الشقيق الأكبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن عمها يحاول تدبير انقلاب، على خلفية تخلفه عن منافسه الديمقراطي في انتخابات الرئاسة جو بايدن.

وقالت ماري ترامب، في حوار مع قناة MSNBC، إن الرئيس الجمهوري أصبح في موقف لم يكن فيه من قبل حيث لا يستطيع الاعتماد على حليف كان سينقذه و"يقدم الكفالة" مقابله.

وتابعت: "يشعر باليأس ويفشل وليس بإمكانه فعل أي شيء من الناحية القانونية سوى متابعة تطورات الأمور عاجزا".

ووجهت ماري انتقادات إلى قيادات الحزب الجمهوري لعدم فعلهم أي شيء على خلفية إدلاء ترامب بـ"ادعاءات باطلة بشأن الاحتيال في التصويت وإطلاقه تهديدات قانونية وزعمه بشكل خاطئ أنه فاز في التصويت".

وأضافت: "لم يكن ذلك مجرد إخافة أو كذب من قبل دونالد، بل إنه تحدث عن محاولة انقلاب. يحاول زعيم دولة بشكل يائس نزع الشرعية عن انتخابات. هذا الأمر فاحش ويجب على أحد ما التدخل ووقفه".

وتعرف ماري ترامب بكتابها "كثير للغاية وليس كافيا: كيف أوجدت أسرتي أخطر رجل في العالم" الذي نشرته في وقت سابق رغم محاولات البيت الأبيض الحيلولة دون ذلك.

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