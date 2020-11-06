بايدن يرد على ترامب بتغريدة: لا الآن ولا في أي وقت

رد المرشح الجمهوري جو بايدن على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي تحدث فيها عن حدوث مخالفات وانتهاكات في انتخابات الرئاسة الجارية حاليا.

وقال بايدن في تغريدة على موقع "تويتر"، بعد دقائق من كلمة ترامب أمام الصحفيين: "لن ينتزع أحد منا ديمقراطيتنا، لا الآن ولا في أي وقت".

وأضاف نائب الرئيس السابق، الذي يتقدم في السباق الانتخابي: "لقد قطعت أميركا شوطا طويلا، وخاضت معارك كثيرة وتحملت الكثير لتترك ذلك يحدث".

وكان الرئيس الأميركي أكد حدوث مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".

وقال ترامب في كلمة أمام الصحفيين من البيت الأبيض، الخميس، إن "الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا زرقاء كما كان يعتقد خصومنا"، في إشارة إلى تقدمه كمرشح للحزب الجمهوري في عدد من الولايات.

وشن الرئيس هجوما على طريقة التصويت بالبريد، قائلا: "حذرت منذ أشهر من أن ذلك سيفتح مجالا للتزوير".

وتابع ترامب في أول تصريحات له منذ ليلة الاقتراع: "لن نسمح للفساد بأن يسرق منا الانتخابات".