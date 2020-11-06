الصفحة الدولية

ترامب: إذا تم احتساب الأصوات الشرعية فأنا الفائز


أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه إذا تم احتساب ما وصفها بـ"الأصوات الشرعية"، ستكون النتيجة فوزه "بسهولة".

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس: "إذا تم احتساب الأصوات الشرعية، فأنا سأفوز بسهولة، ولكن إذا تم احتساب الأصوات غير الشرعية ستسرق منا الانتخابات".

وأشار ترامب إلى وجود "عدد مقلق" من المخالفات، متهما "الفاسدين" بمحاولة سرقة الانتخابات.

واعتبر ترامب أنه قد يكون "تراجع بعض الشيء" في جورجيا، لكنه في طريقه للفوز في أريزونا كما وصف طريقة فرز الأصوات في بنسلفانيا بأنها "جزء من آلة الفساد" للديمقراطيين.

وشدد ترامب على أنه لن يسمح بـ"سرقة" الانتخابات وقال: "لن نسمح للفاسدين بسرقة الانتخابات منا، وهدفنا حماية نزاهة الانتخابات ونحن لن نسمح بإسكات ناخبينا".

وأعاد إلى الأذهان أنه قد قدم دعاوى إلى المحاكم في عدة ولايات بشأن الانتخابات، ولم يستبعد أن تصل القضية إلى المحكمة العليا.

وأعرب عن أمله في "تصحيح المسار"، مشددا على أن الحديث لا يدور عمن هو الفائز وإنما عن نزاهة الانتخابات الأمريكية وعدم جواز "سرقتها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بايدن يرد على ترامب بتغريدة: لا الآن ولا في أي وقت
ترامب: إذا تم احتساب الأصوات الشرعية فأنا الفائز
نائب ديمقراطي: المحقق الخاص الأمريكي يحقق في استخدام حملة ترامب للبيت الأبيض
حملة ترامب تخسر دعوى قضائية تطالب بوقف إحصاء الأصوات بميشيغان
مركز "أديسون" للأبحاث: ترامب يتقدم على بايدن في 3 ولايات مهمة
تركيا: زلزال مرتقب قد يدمر أكثر من 45 ألف مبنى في اسطنبول
مركز إديسون: بايدن يقلص تخلفه عن ترامب في بنسلفانيا إلى 2.1% بعد فرز 91% من الأصوات
اية الله العظمى السيد الخامنئي يصف الانتخابات الامريكية بالاستعراض
موسكو: نتابع نتائج الانتخابات الأمريكية ونأمل ألا تؤدي إلى اضطرابات
انصار ترامب يحاولون اقتحام احد مراكز الاقتراع في ميشغان
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.77
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك