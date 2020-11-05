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عشرات الموقوفين واشتباكات مع الأمن.. أنصار بايدن يتظاهرون في نيويورك وبورتلاند وواشنطن


نظمت في مدينتي واشنطن ونيويورك الليلة الماضية واليوم الخميس مظاهرات لأنصار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

في نيويورك، تجمعت حشود من مؤيدي بايدن، منهم نشطاء من حركة "حياة السود مهمة" المناهضة للعنصرية، في متنزه واشنطن سكوير، وسط انتشار أمني وتحليق مكثف لمروحيات الشرطة فوق المنطقة.

ثم نظم آلاف من أنصار بايدن مسيرة احتجاجية وسط نيويورك، مطالبين السلطات بفرز كافة بطاقات الاقتراع في الانتخابات.

وأكدت الشرطة اعتقال 20 متظاهرا على الأقل على خلفية اندلاع اشتباكات بين قواتها والمحتجين في محيط متنزه واشنطن سكوير، فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بتوقيف 60 متظاهرا كانوا يسدون الطرقات ويرددون شعارات مناهضة لترامب.

في الوقت نفسه، تشهد مدينة بورتلاند في ولاية أوريغون احتكاكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين المعارضين لترامب، بعد أعمال شغب اندلعت عقب انتهاء عملية التصويت.

واضطرت حاكمة الولاية كاثرين براون إلى إرسال قوات من الحرس الوطني إلى بورتلاند، بعد أن بادرت حشود من المحتجين الغاضبين إلى كسر نوافذ المحال التجارية في المدينة.

كما تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر إحراق المحتجين العلم الأمريكي في المدينة مرددين شعار "حياة السود مهمة".

وأفادت وسائل إعلام بأن وحدات من الحرس الوطني وصلت بورتلاند، وتشهد المدينة الآن حملة اعتقالات جماعية بالتزامن مع استمرار المظاهرات واسعة النطاق.

 

في غضون ذلك، تجددت مظاهرات معارضي الرئيس دونالد ترامب أمام البيت الأبيض وسط العاصمة واشنطن.

وأكدت وكالة "نوفوستي" الروسية أن المحتجين يرددون من حين إلى آخر شعارات تدعو إلى طرد ترامب ونائبه مايك بينس من البيت الأبيض، لكن الأجواء هادئة بشكل عام ولم تنفذ قوات الشرطة المتواجدة في الموقع اعتقالات حتى الآن.

ويأتي ذلك في وقت تمكن فيه بايدن من إحراز تقدم على حساب ترامب في الانتخابات، لكن فرز الأصوات لا يزال مستمرا في عدد من الولايات الرئيسية لتحديد الفائز.

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