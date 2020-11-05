أمينة ولاية ميشيغان تعلق على دعوى حملة ترامب

اعتبرت جوسلين بنسون، أمينة ولاية ميشيغان الأمريكية، أن الدعوى التي رفعتها الحملة الانتخابية للمرشح الجمهوري الرئيس دونالد ترامب بتعليق فرز الأصوات في الولاية، لا تستند إلى أساس.

وقال بنسون في تصريحات لشبكة "سي بي إس": "هذه الدعوى لا أساس لها. هذا مثال حقيقي لنشر المعلومات المضللة التي تهدف لبث الشكوك بين ناخبينا في مصداقية عمليتنا الانتخابية".

وأضافت أن اللجان الانتخابية قامت بإحصاء كل صوت بدقة، متبعة كافة القواعد، وأن عملية فرز الأصوات جرت بشفافية بعيدا عن التحيزات الحزبية.

وفي وقت سابق، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية لتعليق فرز الأصوات في ميشيغان، مشيرة إلى أنه لم يتم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز.

وتشير النتائج المرحلية إلى تقدم منافس ترامب، المرشح الديمقراطي، جو بايدن، في هذه الولاية، التي تعطي 16 من أصوات مندوبي المجمع الانتخابي، بحصوله على 49.7% مقابل 48.8% للمرشح الجمهوري.