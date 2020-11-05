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ترامب: لقد تم بالفعل إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا والانتخابات الرئاسية


اعتبر المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والرئيس الحالي للبلاد دونالد ترامب أن الأحداث الجارية "ألحقت بالفعل الضرر بنزاهة" النظام والانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال ترامب في تصريح له عبر "تويتر": "طلب محامونا السماح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز لأسباب هادفة، لكن ما الفائدة الآن؟"،

مشدداً على أن ما يحدث "قد ألحق بالفعل الضرر بنزاهة" النظام والانتخابات الرئاسية الأمريكية وأضاف ترامب في تغريدته: "هذا ما يجب مناقشته!".

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