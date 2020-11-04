"تويتر" يضع تحذيرا على تغريدة ترامب حول "ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة"

وضع موقع "تويتر" تحذيرا على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي ندد فيها بـ"ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة".

وذكر "تويتر" أن "تغريدة ترامب هذه، قد تحتوي على معلومات مضللة وقد تكون محل نزاع".

ويأتي ذلك على خلفية تغريدة اعتبر فيها الرئيس الجمهوري ترامب أن "بطاقات انتخابية مفاجئة" ظهرت ليلا في ولايات كان يتصدر نتائجها، معتبرا أن النتائج بدأت تتغير "بطريقة غريبة" في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون.

وهذه هي التغريدة الثانية اليوم لترامب، التي يضع "تويتر" عليها تحذيرا، بعد أن غرد صباح اليوم زاعما أن هناك محاولة "لسرقة الانتخابات".