ترامب يندد بـ"ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة"

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ"ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة" ليلا في ولايات كان يتصدر نتائجها، معتبرا أن النتائج بدأت تتغير "بطريقة غريبة" في ولايات يسيطر عليها الديمقراطيون.

وكتب ترامب، في حسابه عبر موقع "تويتر": "الليلة الماضية كنت متقدما، وبقوة في كثير من الأحيان، وفي العديد من الولايات الرئيسية. في جميع الحالات تقريبا، كان الديمقراطيون يديرون ويتحكمون. ثم، واحدا تلو الآخر، بدأوا يختفون بطريقة سحرية حيث تم احتساب أوراق الاقتراع المفاجئة. لقد فهمها منظمو الاستطلاعات تماما وتاريخيا بشكل خاطئ".

وسأل ترامب: "لماذا في كل مرة يحسبون فيها الاقتراع عبر البريد تكون مدمرة للغاية في نسبتها وقوتها في التدمير؟".

وكان ترامب، أعلن أثناء مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض على خلفية استمرار عملية فرز أصوات الناخبين، عن إحرازه تقدما على حساب بايدن في عدد من الولايات الرئيسية بالنسبة لتحديد نتائج الانتخابات، منها ويسكونسين وتكساس وأوهايو وجورجيا وكارولينا الشمالية (وذلك على الرغم من أن نتائج التصويت في جورجيا وبنسلفانيا وكارولينا الشمالية لم تصدر بعد)، كما رجح فوزه في أريزونا.