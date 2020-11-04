مديرة حملة بايدن تتوقع فوزه بالانتخابات حتى نهاية اليوم

أعلنت مديرة حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه سيستطيع حتى نهاية اليوم الخميس "دحر" منافسه دونالد ترامب بحصد أغلبية أصوات أعضاء المجمع الانتخابي.

وأعربت مديرة الحملة جنيفر اومالي ديلون اليوم الأربعاء عن قناعتها بأن المرشح الديمقراطي على طريق الفوز بالانتخابات وسيتمكن من الحصول على 270 من أصل أصوات الأعضاء الـ538 في المجمع الانتخابي حتى نهاية اليوم.

ورجحت مدير حملة بايدن أن المرشح الديمقراطي سيحقق فوزا في ولايات ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وأكبر نسبة من الأصوات مما حصل عليه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، متوقعة فوز بايدن أيضا في نيفادا.

بدوره، قال المدير الآخر في حملة بايدن، بيل ستيبين: "إذا أحصينا جميع الأصوات الصحيحة فإننا سنفوز".

من جانبه، أبدى مستشار حملة بايدن، بوب باور، قناعته بأن القضاء الأمريكي سيتصدى لأي محاولات محتملة لإقصاء بطاقات الاقتراع المشروعة، وذلك في معرض تعليقه على تهديد ترامب باللجوء إلى المحكمة العليا لـ"ضمان العدالة" في الانتخابات.

وأكد باور أن حملة بايدن على أتم استعدادات لمواجهة أي تحديات قانونية للانتخابات في أي من المحاكم الأمريكية.

وأكدت حملة بايدن أن المرشح الديمقراطي من المتوقع أن يبعث برسالة إلى الشعب في وقت لاحق من اليوم.