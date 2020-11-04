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وسائل إعلام أمريكية: ترامب يتخلف عن بايدن بفارق 11 نقطة


أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يتخلف عن منافسه الديمقراطي جو بايدن في السباق إلى البيت الأبيض بفارق 11 نقطة.

وتظهر الإحصاءات التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية كبرى، منها شبكتا "إن بي سي" و"سي إن إن" وصحيفة "واشنطن بوست"، أن بايدن أحرز مزيدا من التقدم وحصد حتى الآن أصوات 224 من أصل أعضاء المجمع الانتخابي الـ538، فيما لا يزال عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب عند مستوى 213 صوتا.

في الوقت نفسه، قدرت صحيفة "نيويورك تايمز" عدد الأصوات التي تمكن بايدن من تأمينها بين أعضاء المجمع الانتخابي بـ227، مؤكدة حصول ترامب على 213 صوتا.

بدورها، أفادت قناة "فوكس نيوز" بأن بايدن عزز تقدمه على ترامب حتى 238 صوتا مقابل 213.

ويحتاج المرشح الفائز إلى حصد أصوات 270 من أعضاء المجمع الانتخابي.

ولا يزال الغموض يلف نتائج الانتخابات، فيما لا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة. وأعرب كل من ترامب وبايدن على حد سواء عن ثقته بفوزه في الانتخابات.

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