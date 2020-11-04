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تقارب نتائج الفرز وسط تشنج وانعدام ثقة بين فريقي ترامب وبايدن


تظهر عمليات فرز الأصوات المستمر في عدد من الولايات الأمريكية تقارب النتائج الأولية بين الرئيس دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، وسط انزعاج وانعدام ثقة بين فريقي المرشحين.

ولم تكشف النتائج الأولية لفرز الأصوات في عدد من الولايات عن فارق قد يكون حاسما لأحد المرشحين.

وقد أثارت تصريحات ترامب، التي اتهم فيها فريق بايدن بالسعي لـ"سرقة" نتائج الانتخابات، وهدد باللجوء إلى المحكمة للمطالبة بوقف فرز الأصوات، أثارت انزعاج فريق المرشح الديمقراطي، الذي أكد بدوره أن فرقه القانونية ستكون جاهزة إذا نفذ ترامب تهديده بالذهاب إلى المحكمة.

إلى ذلك وصف حاكم ولاية بنسلفانيا، الديمقراطي، توم وولف، اليوم الأربعاء، تصريحات ترامب حول تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية، بـ"الهجوم الحزبي".

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