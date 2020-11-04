الحرس الثوري الإيراني يزيح الستار عن راجمة جديدة لإطلاق الصواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن راجمة جديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، تمتاز بالذكاء الاصطناعي، والقدرة على إطلاق الصواريخ بشكل أتوماتيكي ومتوال.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأربعاء، إن "قدرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصاروخية هي الضامن لتراجع العدو"، مؤكدا أن "إطلاق الصواريخ الإيرانية يزلزل الأعداء".

وأشار إلى أن "قدرات إيران الصاروخية قوة رادعة للدفاع عن النظام الإسلامي في إيران، وقوة هائلة تفرض بها إرادة البلاد على العدو، عند الضرورة".

جدير بالذكر أنه انطلقت، يوم الاثنين الماضي، المرحلة التاسعة من مناورات "فدائيو الولاية 99" للقوات الجوية للجيش الإيراني في محافظة أصفهان، وسط إيران، بمشاركة 7 قواعد عسكرية جوية في أنحاء متفرقة من البلاد.