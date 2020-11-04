حملة بايدن: محاولة ترمب لوقف فرز الأصوات فعل شائن وغير مسبوق

اعتبرت حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن، الاربعاء، ان محاولة الرئيس الجمهوري دولاند ترامب لوقف فرز الاصوات فعل شائن وغير مسبوق.

وقال الحملة انه "إذا ذهب الرئيس الاميركي دونالد ترامب إلى المحكمة لمنع “فرز الأصوات بشكل سليم” فستكون الفرق القانونية للديمقراطيين جاهزة للتصدي لهذا".المسعى.

واشارت الى ان "محاولة ترامب لوقف فرز الأصوات فعل شائن وغير مسبوق".

واتهم الرئيس الجمهوري سابقا منافسه الديمقراطي بـ"عملية احتيال كبرى"، قائلا إن بايدن وأنصاره الديمقراطيين علقوا بشكل مصطنع عملية فرز الأصوات، فيما كان أنصار ترامب يستعدون لـ"الاحتفال بالنتيجة الرائعة على نطاق واسع".

ورجح ترامب أن فريق بايدن، بعد أن أدرك أنه عاجز عن الفوز، قرر الذهاب إلى المحكمة لتحديد نتائج الانتخابات.

كما قال ترامب: "هذه هي عملية احتيال كبرى ونريد استخدام القانون على نحو مناسب، ولذلك نعتزم اللجوء إلى المحكمة العليا. نطالب بانتهاء التصويت، ولا نريد أن يعثر الديمقراطيون على بطاقات اقتراع جديدة في الساعة الـ4 من فجر يوم غد".