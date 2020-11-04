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النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر تقدم بايدن بفارق كبير في ولاية جورجيا


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بايدن يتقدم في ولايتي تكساس وبنسلفيانيا الحاسمتين ومنافسة دراماتيكية في فلوريدا
النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة تظهر تقدم بايدن بفارق كبير في ولاية جورجيا
بايدن يفوز في ولايات واشنطن وديلاوير وميريلاند وماساتشوستس
ترامب يتقدم في إنديانا ونيوهامبشير وكينتاكي وبايدن في أوهايو فرجينيا وفيرمونت
بايدن يتقدم على ترامب في ولاية أوهايو التي تعطي 18 صوتا في المجمع الانتخابي
بايدن يتقدم على ترامب في فلوريدا بعد فرز أكثر من 52% من الأصوات
النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تشير إلى تقدم ترامب على بايدن في ولاية فلوريدا
نتائج أولية: ترامب يتقدم في التصويت بإنديانا ونيوهامبشير وبايدن ينتزع الصدارة في كينتاكي
نتائج أولية: ترامب يتقدم على بايدن في التصويت بولايات إنديانا وكينتاكي ونيوهامبشير
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