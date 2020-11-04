نتائج أولية: ترامب يتقدم في التصويت بإنديانا ونيوهامبشير وبايدن ينتزع الصدارة في كينتاكي

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الأمريكية تقدم الرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، في إنديانا ونيوهامبشير، بينما انتزع المرشح الديمقراطي، جو بايدن، الصدارة في كينتاكي.

وأفادت قناة "CNN" بأن نتائج فرز 1% من الأصوات في إنديانا، التي تعطي 11 صوتا في المجمع الانتخابي، تشير إلى حصول ترامب على 66.5% مقابل 31.5 لبايدن.

بدورها، ذكرت قناة "فوكس نيوز" أن ترامب يتقدم في نيوهامبشير، التي تعطي 4 أصوات في المجمع الانتخابي، بـ61.5% مقابل 38.5% لبايدن.

أما في كينتاكي، التي تعطي 8 من أصوات المندوبين في المجمع، فتمكن بايدن من انتزاع الصادرة حيث حصد حتى الآن نحو 53% مقابل 45% لترامب.