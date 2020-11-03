الصفحة الدولية

نائبة بايدن : الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي بينما تنتهج حكومة السعودية سياسات كارثية وخطيرة ، بما في ذلك الحرب الجارية في اليمن


اكدت السيناتور كمالا هاريس المرشحة لمنصب نائب الرئيس في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن أن ادارتها ستعمل على عكس العديد من السياسات التي اتبعها دونالد ترامب المثيرة للجدل بشأن فلسطين ومنطقة الشرق الاوسط بشكل عام .

ونقلت صحيفة ميدل ايست مونيتور عن هاريس قولها إننا ” والمرشح الرئاسي جو بايدن تؤمن بقيمة كل فلسطيني وسنعمل على ضمان تمتع الفلسطينين باجراءات متساوية في مجال الامن والحرية والازدهار والديمقراطية ” بحسب زعمها.

وفي إشارة إلى تحول كبير عن عهد ترامب ، الذي شهد خروج الولايات المتحدة من موقفها التقليدي لتنضم بكل صريح إلى جانب حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة المناهضة للفلسطينيين اضافت هاريس “نحن ملتزمون بحل الدولتين وسنحاول معارضة أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذا الهدف، كما سنعارض الضم والتوسع الاستيطاني الصهيوني في الاراضي الفسلطينية “.

وتعهدت هاريس ان ادارتها ستقوم ” بإلغاء قرار ترامب بوقف تمويل المنظمات التي تقدم الإغاثة والمساعدات الضرورية للفلسطينيين وسنتخذ خطوات فورية لاستعادة المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني ، ومعالجة الأزمة الإنسانية المستمرة في غزة والعمل على اعادة فتح بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن “.

وفي تعليق من المرجح ان يسبب قلقا عميقا للسعودية قالت هاريس إن ” الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي بينما تنتهج حكومة السعودية سياسات كارثية وخطيرة ، بما في ذلك الحرب الجارية في اليمن ، سنعيد تقييم علاقة الولايات المتحدة بالسعودية وننهي الدعم للحرب التي تقودها السعودية في اليمن”.

واشارت هاريس الى انها ” ستعمل على الغاء قرار ترامب الخاص بحظر سفر المسلمين الى الولايات المتحدة قائلة “في أول يوم لنا في المنصب ، سنلغي أنا وجو حظر السفر واللاجئين غير الأمريكيين ورفع سقف قبول اللاجئين”. بحسب قولها .

ولايستبعد ان تكون هذه التصريحات مجرد دعاية انتخابية لكسب المزيد من اصوات المسلمين والمهاجرين داخل الولايات المتحدة فغالبا ما يتنصل الرؤساء والمسؤولين الامريكان عن وعودهم بعد الانتخابات .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائبة بايدن : الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الايدي بينما تنتهج حكومة السعودية سياسات كارثية وخطيرة ، بما في ذلك الحرب الجارية في اليمن
بدء فرز اصوات المقترعين بالانتخابات الرئاسية عبر البريد في ولاية بنسلفانيا الامريكية
أسواق المراهنات ببريطانيا .. تزايد في توقعات فوز ترامب مع بقاء بايدن في المقدمة
السيد الخامنئي : : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الامريكية في 43 ولاية والعاصمة واشنطن
إجراءات أمنية غير مسبوقة في واشنطن قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية
المسلح الذي قتل بالرصاص في هجمات فيينا سبق أن حكم عليه بالسجن وأطلق سراحه لصغر سنه
نشر صورة أحد المشاركين في هجوم فيينا
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بعدد من الولايات الأمريكية
ترامب: بايدن سيجلب الإرهابيين إلى الولايات المتحدة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك