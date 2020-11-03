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بدء فرز اصوات المقترعين بالانتخابات الرئاسية عبر البريد في ولاية بنسلفانيا الامريكية
وكالة انباء براثا
46
2020-11-03
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