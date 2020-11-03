السيد الخامنئي : : سياسة ايران واضحة ولن تتغير بتغيير قادة أميركا

ندّد قائد الثورة الاسلامية اية الله العظمى السيد علي خامنئي بالاساءة الفرنسية للرسول الاكرم (ص)، عادّاً غضب المسلمين واحتجاجاتهم في مواجهة هذه الاساءة يدلل على حيوية الامة الاسلامية.

وقال قائد الثورة، في كلمته التي بثتها قنوات التلفاز الايرانية مباشرة اليوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى المولد النبوي (ص) الشريف وحفيده الامام جعفر الصادق (ع) واسبوع الوحدة الاسلامية في 17 ربيع الاول: إن هذا العيد العظيم مهّد للبعثة النبوية (ص) المباركة التي تعدّ أعظم حادث في تاريخ البشرية.

وأضاف: إنّ الرسول الاكرم (ص) يوجّه خطابه للبشرية برمّتها حيث بات الاضطهاد وعدم المساواة وتأجيج الحروب والمادية منتشر في العالم اليوم أكثر مما مضى لأن العلم يتم استغلاله ايضاً.

الاساءة للرسول الاكرم (ص) حلقة أخرى من حلقات مناوئة الاستكبار والصهيونية للاسلام

وأشار سماحته الى نشر الرسوم المسيئة للرسول الاكرم (ص)، عادّاً هذا الحدث بمثابة حلقة أخرى من حلقات مناوئة الاستكبار والصهيونية للاسلام وهو ماوقع الاسبوع الماضي في باريس.

وعدّ هذا الحادث لايمكن حصره في إطار انحراف فنّان ما وفساده وارتكاب خطإ فحسب بل ثمّة أيادي خفية وراءه والدليل يتمثل بالمبادرة المفاجأة لرئيس ذلك البلد في الدفاع عن هذا العمل ومن ثمّ إبداء حكومات أخرى الدعم أيضا وهذا مايؤكد أن مخططاً يكمن خلف الحادث.

وأشاد قائد الثورة بالاحتجاجات والغضب الذي أبدته الامة الاسلامية وعدّه مؤشراً على حيويتها.

ونوه الى ان الحكومة الفرنسية تتذرع بحقوق الانسان والحرية في تبرير هذا التصرف وهنا يكمن الدرس والعبرة، متسائلا عن طبيعة هذه الحكومة ونمط سياساتها، واصفاً تلك السياسة بأنها ذاتها التي احتضنت أقسى الارهابيين في العالم وأشدهم وحشية ومنحتهم الملجأ.

ولفت الى ان هؤلاء الارهابيين هم ذاتهم الذين اغتالوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس السلطة القضائية وقتلوا نحو 17 الف شخص برئ في ايران.

ووصف هذه التصرفات بمثابة وجهين لعملة واحدة أي الدفاع عن الوحشية الثقافية والتصرف الاجرامي لرسام الكاريكاتور المسيء والوجه الآخر هو دعم المنافقين (ارهابيي زمرة خلق) وصدام ومثل هذه الحوادث وقعت في اوروبا واميركا خلال الاعوام الماضية ايضاً.

وشدد أن الصورة الناصعة لشخصية نبي الرحمة (ص) لايمكن تشويهها بمثل هذه التصرفات التي حدثت مؤخرا كما وقعت من قبل بل تسمو شمسه المضيئة باستمرار وانه كما عجز رجال مكة والطائف في ذلك العصر عن طمس اسم الرسول الاكرم (ص) لن يستطيع هؤلاء السادة المماثلين لاولئك الرجال في الاساءة لشخصيته الناصعة اليوم ايضاً.

ووصف سماحته هذه الممارسات بأنها تدلل على الحقيقة المظلمة لحضارة الغرب وثقافته وجاهليته الحديثة في ذاتها.

وأوضح: إنه لذلك لن يلحق الضرر بالاسلام وشخصية الرسول الاكرم (ص) الا ان هذه الممارسات ستكون سبباً لكي نتعرف أكثر مما مضى على حقيقة هذه الحضارة المتوحشة في واقعها.

أي شخص يتولى منصب الرئاسة في امريكا لن يترك أي تأثير على سياسات ايران

و أشار قائد الثورة الاسلامية إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية قائلا من يصبح رئيسًا للولايات المتحدة ليس له تأثير على سياستنا ما يعنينا هو السياسات في هذه البلد.يتناقش البعض حول ما سيحدث في حال فاز هذا أو ذلك. نعم، قد تقع بعض الأحداث، لكنّ ذلك لن يعنينا. سياستنا محسوبة وواضحة ولا تتأثّر بقدوم الأشخاص أو رحيلهم.

ونوه سماحته الى ان الأميركيين هم من قاموا باصدار القرارات المعادية للجمهورية الإسلامية الايرانية بعيد تشكيلها وحرضوا الإرهابيين ضدنا ودعموهم مشددا بالقول : سياسة الجمهورية الإسلامية واضحة ولن تتغير بتغيير القادة في أميركا .

واعتبر ان سبب العداء الأميركي لإيران يعود إلى عدم رضوخ الايرانيين للسياسات الأميركية بالمنطقة خاصة تجاه فلسطين وقال : هم يقبلون بالأنظمة التي تستسلم لهم و تقبل شروطهم ، إن سياسة طهران تجاه واشنطن لن تتغير بغض النظر عن الفائز في الانتخابات الأمريكية .

هناك أياد خفية ومؤسسات تقف خلف الرسوم المسيئة للنبي الأكرم (ص)

و صرح قائد الثورة الاسلامية ان مراكز الاستكبار والصهيونية التي تهيمن على العالم اليوم تعد ائمة الكفر كما ورد في القران الكريم واضاف: هناك أياد خفية ومؤسسات تقف خلف الرسوم المسيئة للنبي الأكرم (ص) .

وفي جزء آخر من خطابه ، قال قائد الثورة الإسلامية: يعاني النظام الأمريكي من انحطاط سياسي ومدني شديد وانحطاط أخلاقي.

وأضاف: ‌ في السنوات الماضية قاموا بتأليف العديد من الكتب حول اميركا والتي تم نشرها بكثرة في الولايات المتحدة ، وهذه الكتب تكشف بعض الستائر. قرأت إحدى هذه الكتب المترجمة إلى الفارسية و هو مليء بالأدلة على هذا الانحدار. بمعنى آخر ، إذا قرأ أحد الكتاب حقًا ، من بدايته إلى نهايته ، فإنه يدرك تراجع النظام السياسي الأمريكي مع تحركات الرئيس الأمريكي.

وقال سماحته ، إن هذه الإمبراطورية لن تدوم طويلاً .

يجب ايقاف حرب قره باغ سريعا وعودة الاراضي المحتلة لاذربيجان

ولفت الى النزاع المسلح الدائر في قره باغ، عادّاً هذه الحرب بالحادث المرير بين بلدي جوار لايران ومؤكدا في ذات الوقت على إيقافها بسرعة وتحرير جميع اراضي اذربيجان وصون أمن المواطنين الارمن.

وشدد على أن لايقع أي انتهاك للحدود الدولية وعدم اقتراب الارهابيين من حدودنا والتصدي لهم في حال اقترابهم.