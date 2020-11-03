الصفحة الدولية

نشر صورة أحد المشاركين في هجوم فيينا


نشرت صحيفة "Bild" الألمانية صورة لأحد المشاركين في الهجمات الإرهابية التي شهدتها فيينا مساء أمس الاثنين وأدت لوفاة 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين.

وقالت الصحيفة إن صاحب الصورة هو بنسبة كبيرة القتيل أمس برصاص شرطة فيينا، إلا أن المتحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية رفض تأكيد ذلك.

وقامت الصحيفة بتمويه الصورة عمدا، لأن الشرطة النمساوية دعت وسائل الإعلام إلى عدم نشر صور أو بث مقاطع فيديو توضح هويات المهاجمين.

وهذه الصورة هي واحدة من عدة صور نشرها من يظهر فيها بحساب في "إنستغرام" قبل ساعات من تنفيذ العملية الإرهابية، إلا أن الحساب تم إغلاقه.

ويظهر في الصور رجلا ملتحيا ومتمنطقا برشاش ومسدس وسكين قاطع للرؤوس، إضافة إلى نشره مقطع فيديو يقسم فيه يمين الولاء للمدعو، محمد سعيد عبد الرحمن المولى، المعروف بلقب "الأمير أبو إبراهيم الهاشمي القرشي"، التابع لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، قال فلوريان كلينك، رئيس تحرير صحيفة "فالتر"، على موقع "تويتر" إن أحد منفذي هجوم فيينا الذي قُتل أمس الاثنين يدعى، كارتين إس، وعمره 20 عاما، وهو من أصل ألباني، لكن والديه من مقدونيا الشمالية.

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