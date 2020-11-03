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بايدن: هزيمة كورونا تأتي بخسارة ترامب للانتخابات الرئاسية في نوفمبر 3, 2020


أعرب مرشح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن شعوره بتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية وبقوة.

وقال بايدن في تجمع انتخابي بولاية بنسيلفانيا، إن الشعب الأمريكي في معركة حقيقية لاستعادة الروح الأمريكية، مطالبا بالتصويت بكثافة له.

وأضاف بايدن في كلمته: “لقد حان الوقت لترامب ليحزم حقائبه ومغادرة البيت الابيض”، مؤكدا عمله على إعادة شفاء الولايات المتحدة.

واتهم بايدن، الرئيس الأمريكي دونال دترامب بإخفاء خطورة فيروس كورونا المستجد منذ ظهوره في يناير بالصين، مشيرا إلى توقعه بحدوث 200 ألف وفاة خلال الشهرين المقبلين بسبب الفيروس.

وشدد في حديثه ان الخطوة الأخرى لهزيمة فيروس كورونا في الولايات المتحدة ستأتي عبر هزيمة دونالد ترامب نفسه.

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