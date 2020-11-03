الصفحة الدولية

الانتخابات الأمريكية.. اتهامات متبادلة حول سرقة النتائج


تستعد حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن لقضاء ليلة انتخابات طويلة، داعية البلاد ووسائل الإعلام الى تجاهل أي إعلان انتصار من الرئيس دونالد ترامب قبل فرز جميع بطاقات الاقتراع.

وذكر موقع "أكسيوس" أن ترامب أخبر المقربين منه أنه سيعلن النصر ليلة الانتخابات، إذا تبين أنه متقدم على خصمه بايدن، حتى ولو لم يتم الانتهاء من عملية فرز الأصوات. إلا أن ترامب عاد ونفى صحة هذا الموضوع، قائلا: "هذه كلها أنباء كاذبة"، مؤكدا أنه سيعمل مع فريقه القانوني لما بعد يوم الانتخابات وسينفد قرار المحكمة بالسماح بفرز بطاقات التصويت البريدية إذا وصلت متأخرة.

وفي السياق، شددت مديرة حملة بايدن، جين أومالي ديلون، في إفادة يوم الاثنين على أنه "لن يتم إعلان فوز دونالد ترامب في ظل أي سيناريو ليلة الانتخابات".

وأوضحت الحملة أن بايدن لديه ثلاثة مسارات للحصول على 270 صوتا انتخابيا، مشيرة الى أن الأرقام المبكرة تظهر أنهم حصلوا على عدد كاف من الأصوات لجعل فوز ترامب صعبا في يوم الانتخابات.

وذكرت ديلون أن ترامب سيحتاج إلى 61% من الأصوات في يوم الانتخابات للفوز في ولاية ويسكونسن ، و62% في ولاية كارولينا الشمالية. أما في ولاية أريزونا، حددت الرقم بنسبة 60% للتغلب على الأصوات التي يعتقد معسكر بايدن أن نائب الرئيس السابق قد فاز بها بالفعل.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار النمسا: منفذو هجوم فيينا مجهزون جيدا بالأسلحة وتلقوا تدريبات على مستوى عال
الشرطة النمساوية تلقي القبض على 4 مشاركين في هجوم فيينا
الانتخابات الأمريكية.. اتهامات متبادلة حول سرقة النتائج
السلطات النمساوية تعلن عن هجوم مسلح وسط فيينا على كنيس يهودي والشرطة تؤكد سقوط قتلى وجرحى
ترامب يتسبب بإصابة 30 ألف شخص بفيروس كورونا
الخارجية الإيرانية: ظريف يبدأ زيارة إلى أميركا اللاتينية
كورونا.. إصابات الولايات المتحدة تقترب من الـ 10 ملايين
وزيرة الدفاع الألمانية في الحجر المنزلي بعد مخالطة مصاب بكورونا
مركز روسي يحدد موعد بدء التطعيم الجماعي بلقاح كورونا
تسجيل أكثر من 50 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك