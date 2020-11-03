السلطات النمساوية تعلن عن هجوم مسلح وسط فيينا على كنيس يهودي والشرطة تؤكد سقوط قتلى وجرحى

أعلنت السلطات النمساوية عن هجوم إرهابي وسط فيينا، مساء اليوم الاثنين، شمل 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة، فيما أكدت الشرطة سقوط قتلى وجرحى بحوادث عدة لإطلاق النار.

وأكد وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامير، سقوط عدد من القتلى والجرحى في الهجوم دون توضيح عددهم، لافتا إلى أن السلطات تعتقد أنه يمثل عملية إرهابية.

وأضاف نيهامر أن العملية تعتبر مستمرة حتى الآن، مؤكدا أن الهجوم شاركت فيه مجموعة أشخاص.

وذكر وزير الداخلية النمساوي لاحقا أن القوات الخاصة تواصل ملاحقة مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا، مشيرا إلى أن عملية البحث عن "إرهابيين مرجحين" قال إنهم مسلحون وخطيرون وطلقاء لا تقتصر على أي منطقة معينة بالمدينة.

من جانبه، وصف مستشار النمسا، سيباستيان كورتز، الهجوم الذي هز مساء الاثنين فيينا، بالإرهابي، معلنا نشر قوات من الجيش وسط المدينة لحراسة المواقع العامة بهدف مساعدة الشرطة.

وذكرت شرطة المدينة عبر "تويتر" أن الهجوم نفذه مسلحون مزودون ببنادق وأسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين بينهم ضابط شرطة، فيما تم القضاء على أحد المهاجمين.

وبثت قناة "OE24" مقاطع فيديو مباشرة قالت إنها توثق لحظات إلقاء الشرطة القبض على 4 مشاركين في تنفيذ هجوم فيينا بساحة غرابين، حيث تظهر اللقطات أشخاصا يرتدون ملابس بيضاء ويرفعون أيديهم.

وأفادت الشرطة سابقا بأنها تنفذ عملية واسعة في المنطقة الأولى بفيينا، مشيرة إلى أنها نشرت "كل القوات المتاحة" للتعامل مع الوضع، ودعت الناس إلى تجنب زيارة المواقع العامة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، غارالد زوريوز، أن هجوم فيينا شمل 6 مواقع مختلفة تقع جميعا بالقرب من الكنيس.

ونقلت قناة "OE24" عن مصادر في الشرطة أن الهجوم أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين، مشيرة إلى أنه نفذ على يد مجموعة مسلحين تم قتل أحدهم.

بدورها، ذكرت صحيفة "كرونين زيتونغ" أن أحد المهاجمين فجر نفسه، موضحة أن الهجوم نفذ قرب أكبر كنيس يهودي في فيينا يقع في ساحة شويدنبلاتز.

كما تحدثت وسائل الإعلام، بينها "OE24"، عن أن مجموعة مسلحين تحتجز رهائن في مطعم ياباني بمنطقة مارياهيلفير شتراسيه وسط المدينة، لكن هذه المعلومات تم نفيها من قبل الشرطة.