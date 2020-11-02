الخارجية الإيرانية: ظريف يبدأ زيارة إلى أميركا اللاتينية

أعلنت طهران، اليوم الإثنين، أنّ وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، سيقوم بزيارة إلى القارة الأميركية الجنوبية حيث يشارك في مراسم اليمين الدستورية لرئيس بوليفيا الجديد، ثمّ يتوجّه إلى جمهوريتَيْ فنزويلا وكوبا.

وقال المتحدّث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت: "سيقوم وزير الخارجية محمد جواد ظريف بزيارة تبدأ غداً للمشاركة في مراسم تحليف رئيس بوليفيا الجديد ليتوجه بعد ذلك إلى كل من كوبا وفنزويلا".

كما أشار خطيب زاده إلى التطورات في بوليفيا والعلاقات الثنائية بين إيران وبوليفيا مع بدء عمل الحكومة الجديدة، قائلاً: "زيارة وزير الخارجية تظهر استعداد البلدين لتعزيز العلاقات"، معرباً عن أمله أن "تأخذ العلاقات بين البلدين مسارًا طبيعيًا وممتازًا خدمة لمصالحهما".