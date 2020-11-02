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كورونا.. إصابات الولايات المتحدة تقترب من الـ 10 ملايين


تقترب الإصابات بفايروس "كورونا" في الولايات المتحدة الاميركية من 10 ملايين إصابة.

وتم تسجيل 9 ملايين و478 ألفا و224، في حين بلغت أعداد المتوفين 236 ألفا و504 متوفين.

وفي الهند -الدولة الثانية من حيث عدد الإصابات- تتسارع عجلة تفشي الفيروس، حيث بلغت أعداد الإصابات 8 ملايين و242 ألفا و161 إصابة، وقد بلغت أعداد الوفيات 122 ألفا و752 إصابة.

وفي البرازيل الدولة الثالثة من حيث عدد الإصابات، والثانية من حيث عدد الوفيات، بلغت أعداد الإصابات 5 ملايين و545 ألفا و705، في حين تجاوزت أعداد الوفيات حاجز 160 ألفا.

 

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