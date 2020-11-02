مركز روسي يحدد موعد بدء التطعيم الجماعي بلقاح كورونا

قال مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا إنه من المتوقع أن تبدأ عملية التطعيم الجماعي لسكان روسيا، بلقاح المركز ضد فيروس كورونا عام 2021.

وقال المدير العام للمركز، رينات ماكسيوتوف، في حديث نقله موقع إلكتروني متخصص لمتابعة شؤون الجائحة في روسيا، اليوم الاثنين: "من المخطط لإطلاق حملة التلقيح الجماعي في العام 2021".

وأوضح ماكسيوتوف أن اختبارات مرحلة ما بعد التسجيل للقاح "إيبيفاك كورونا" الذي يطوره مركز "فيكتور" ستبدأ في نوفمبر أو ديسمبر، موضحا أنها ستشمل 40 ألف متطوع وستستمر 6 أشهر اعتبارا من موعد تطعيم آخر مشارك في التجربة.

وأشار إلى أن اللقاح سيكون مجانيا بالنسبة للمواطنين الروس، وعملية التطعيم ستأتي على أساس طوعي.