قره باغ.. معارك عنيفة بمحيط شوشا وانفجارات قرب ستيباناكيرت

يشهد محيط مدينة شوشا الاستراتيجية في ناغورني قره باغ معارك عنيفة بين القوات الأذربيجانية والأرمنية وسط أنباء عن انفجارات قوية قرب عاصمة الإقليم ستيباناكيرت (خانكيندي).

وأفاد مراسل RT في المنطقة بأن شوشا تعرضت لقصف عنيف بينما تدور معارك شرسة وطاحنة في محيط المدينة.

وفي سياق متصل أفادت مصادر محلية بدوي انفجارات قوية جنوب غرب محيط ستيباناكيرت، لكنها أشارت إلى أن الأوضاع داخل المدينة هادئة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع لجمهورية ناغورني قره باغ غير المعترف بها أن قواتها أسقطت طائرتين مسيرتين للجيش الأذربيجاني.