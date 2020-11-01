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فرنسا تسجل ارتفاعاً حاداً للإصابات وزيادة للوفيات بكورونا


أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الأحد، عن تسجيلها 46290 إصابة و231 وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين مقارنة مع الإحصائية السابقة.

وأفادت الإدارة العامة لشؤون الصحة الفرنسية بأن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 46290، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1413915.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن بلغ مؤشر الإصابات المسجلة بالفيروس ب‍فرنسا في إحصائية 29 أكتوبر 47637 حالة، و49215 في 30 أكتوبر، وفي 31 أكتوبر 35641.

كما ذكرت الإدارة العامة لشؤون الصحة أن حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد وصلت إلى 37019 حالة، بعد تسجيل 231 وفاة جديدة اليوم الماضي، مقابل 235 في بيانات 29 أكتوبر و256 في 30 أكتوبر و223 في 31 أكتوبر.

ودخلت فرنسا الجمعة إلى الإغلاق العام الثاني الذي فرضته الحكومة على خلفية ارتفاعات غير مسبوقة في عدد الإصابات المسجلة ب‍فيروس كورونا، وذلك بعد أن تراجع هذا المؤشر بشكل ملحوظ أوائل الصيف الماضي، إلا أن عدد الوفيات على أساس يومي بعيد عن المستويات التي بلغها في فترة ذروة التفشي حينما تجاوز أحيانا 1000 حالة.

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