الصفحة الدولية

قتلى جراء الإعصار "زيتا" المدمر جنوب الولايات المتحدة


أعلنت السلطات الأمريكية مقتل 3 أشخاص على الأقل جراء اجتياح الإعصار "زيتا" جنوب الولايات المتحدة حيث ترك آثارا مدمرة قبل أن يتوجه إلى شمال شرق البلاد.

وقتل رجل عمره 55 عاما، حسب تصريحات السلطات المحلية، في ولاية لويزيانا، كما لقي شخص آخر مصرعه في ميسيسيبي بينما توفي ثالث في جورجيا.

وبدأ الإعصار "زيتا" عصر الأربعاء باجتياح جنوب الولايات المتحدة بعدما دخل البر الأمريكي من ساحل الولاية المطلة على خليج المكسيك ترافقه رياح بلغت سرعتها 175 كيلومترا في الساعة، وفقا للمركز الوطني للأعاصير.

وأبقى الإعصار صباح الخميس نحو 2.6 مليون شخص في كل من ولايات لويزيانا وميسيسيبي وألاباما وجورجيا وكارولاينا الجنوبية وكارولاينا الشمالية دون الكهرباء.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قتلى جراء الإعصار "زيتا" المدمر جنوب الولايات المتحدة
إيطاليا تسجل ارتفاعا غير مسبوق للإصابات بكورونا
بوتين: الصين قوة دافعة للاقتصاد العالمي
محكمة واشنطن تصدر امر استدعاء قضائي بحق ولي العهد السعودي
السودان.. إصابة الصادق المهدي بفيروس كورونا
القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة
الكرملين: واثقون من أن مجلة مثل "شارلي إيبدو" لن تظهر في روسيا
مقتل 3 أشخاص بهجوم بسكين في مدينة نيس الفرنسية
كشف هوية كاتب مقال "مجهول" وصف ترامب بأنه "رجل بلا شخصية"
فرض حظر التجول في فيلادلفيا بعد احتجاجات عنيفة على مقتل رجل أسود برصاص الشرطة
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الدولية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك