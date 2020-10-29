أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مواطن اعتدى بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة.

وقال المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، إن "القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية ب‍جدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة".

واضاف انه "تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".