الكرملين: واثقون من أن مجلة مثل "شارلي إيبدو" لن تظهر في روسيا

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن مجلة مثل مجلة "شارلي إيبدو" لن تظهر في روسيا، وذلك في تعليق على الأحداث الأخيرة التي تشهدها فرنسا بسبب الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم

وقال بيسكوف إنه لا يجب أن ننسى أن حوالي 20 مليون مسلم يعيشون في روسيا، رغم أن المسيحية تبقى هي الدين السائد في البلاد.

ووصف المتحدث باسم الكرملين عملية الطعن التي وقعت اليوم الخميس، أمام كنيسة في مدينة نيس الفرنسية بأنها "مأساة مروعة على الإطلاق".

وأكد بيسكوف أنه "من غير المقبول الإساءة إلى مشاعر المؤمنين، وفي نفس الوقت من غير المقبول قتل الناس. كلاهما غير مقبولين على الإطلاق".