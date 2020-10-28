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في فضيحة جديدة.. المصارف الامريكية تسامحت بـ 287 مليون دولار لم يسددها ترامب


كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز ، الاربعاء، أن المصارف الامريكية تسامحت وطوال عقد كامل عن قروض بقيمة 287 مليون دولار للرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد ان فشل في سدادها ولم يدفع الضرائب عليها.

وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” ترامب لم يستفد من نهج المصارف في التعامل مع اعماله الفاشلة فحسب، بل يبدو أن الرئيس فشل في دفع الضرائب على القروض التي تم إعفاؤها ، والتي تعتبرها مصلحة الضرائب بمثابة دخل”.

واضاف أن ” المصارف الكبرى وصناديق التحوط منحته سنوات من الوقت الإضافي لسداد ديونه لكنه فشل في التسديد ، وحتى بعد ان رفع دعوى قضائية ضد اكبر مقرض له متهما اياه بملاحقته وافق البنك على إقراضه 99 مليون دولار أخرى – أكثر من ضعف المبلغ الذي كان معروفًا في السابق – حتى يتمكن من سداد ما لا يزال مدينًا له على قرض شيكاغو المتخلف عن السداد بحسب السجلات “.

وتابع أن ” المدعي العام الامريكي في نيويورك يبحث الآن في تلك الديون والإيداعات ، والتي تقول الصحيفة إنها مرتبطة بشكل أساسي بناطحة سحاب في شيكاغو من 92 طابقًا تُعرف باسم فندق وبرج ترامب الدولي”.

وكان تقرير سابق للصحيفة قد كشف أن ترامب دفع مبلغ 750 دولار فقط كضرائب بين اعوام 2016 و 2017 ولم يدفع اي ضريبة طوال 15 عاما فيما بين ان الديون المستحقة على ترامب ستبلغ 400 مليون دولار مستحقة الدفع للسنة المالية 2023 – 2024 . 

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