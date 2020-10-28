بسبب كورونا.. تونس تعلن حالة "الخطر الشديد"

أكدت السلطات التونسية، الأربعاء، أن "الوضع خطير جداً"، مع ارتفاع إجمالي حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 1150، والإصابات إلى نحو 55 ألف حالة، وسط توقعات بتشديد القيود لوقف التفشي السريع للوباء.

وقالت نصاف بن علية، المتحدثة باسم وزارة الصحة، إن الوضع "خطير جدا"، مع تسجيل 2125 إصابة جديدة و52 وفاة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.

من جانبها، كشفت مصادر طبية لـ"رويترز"، أن أقسام العناية المركزة في أغلب المستشفيات العامة في البلاد بلغت طاقتها القصوى، ما يعزز المخاوف من عدم قدرة الدولة على التعامل مع الوباء.

وقال مدير عام الصحة فيصل بن صالح، في مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الوفيات في الأشهر المقبلة.

وأضاف أنه سيتم خلال ساعات إعلان تشديد القيود لوقف تفشي الفيروس، لكنه شدد على أنه لن يكون هناك حجر صحي نظرا لكلفته الباهظة.

وفرضت السلطات هذا الشهر حظر تجول أثناء الليل في العاصمة وعدة مناطق أخرى من البلاد، سعيا لإبطاء الموجة الثانية من الفيروس.